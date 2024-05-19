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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №40 - Київ (167148) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
72,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Березне, вул. Буховича, 10
Всього: упаковка (1)
218,59
Економія: -1,06 грн
217,53 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
215,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Незалежності, 34
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
219,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 62-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
217,53 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (29)
211,98 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
217,26 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липини, вул. Шевченка, 69-Б
Всього: упаковка (1)
213,04 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липини, вул. Теремнівська, 100
Всього: упаковка (1)
224,85
Економія: -0,33 грн
224,52 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
190,99
Економія: -27,67 грн
163,32 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теребовля, вул. Князя Василька, 90
Всього: блістер (1)
182,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: блістер (1)
182,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
214,98
Економія: -0,33 грн
214,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: блістер (2)
182,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 13/1
Всього: упаковка (1)
210,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: блістер (3)
182,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (1)
215,18
Економія: -1,15 грн
214,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Минайська, 16-Г
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
209,32
Економія: -1,36 грн
207,96 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 1
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
182,91 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Європейська, 64
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
201,41 грн