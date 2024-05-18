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Аторвакор® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Харків (107771) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
166,62 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
166,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
139,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2), блістер (1)
164,16
Економія: -16,28 грн
147,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
139,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: блістер (1)
182,60
Економія: -32,00 грн
150,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
167,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (11)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
160,20 грн