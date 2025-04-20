Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
399,28
Економія при броні: -62,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
382,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
382,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
382,19
Економія при броні: -11,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -56,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
355,26
Економія при броні: -19,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
366,71
Економія при броні: -38,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
389,99
Економія при броні: -54,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
370,71
Економія при броні: -34,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
383,40
Економія при броні: -47,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
382,00
Економія при броні: -37,00 грн