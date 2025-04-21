Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
377,73
Економія при броні: -27,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,50
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
375,39
Економія при броні: -14,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
376,00
Економія при броні: -39,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -53,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,50
Економія при броні: -60,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
353,43
Економія при броні: -43,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
371,15
Економія при броні: -31,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
430,10
Економія при броні: -67,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
371,70
Економія при броні: -17,63 грн