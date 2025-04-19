Львів (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
430,10
Економія при броні: -71,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60
Економія при броні: -63,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
378,68
Економія при броні: -32,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
378,43
Економія при броні: -32,73 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60
Економія при броні: -63,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -56,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
430,10
Економія при броні: -71,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60
Економія при броні: -63,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
379,33
Економія при броні: -37,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
430,10
Економія при броні: -71,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
373,60
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
430,10
Економія при броні: -71,30 грн