Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
373,95
Економія при броні: -5,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
375,68
Економія при броні: -11,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
430,10
Економія при броні: -61,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
395,70
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
373,60
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -47,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -47,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
422,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
380,93
Економія при броні: -50,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
415,50
Економія при броні: -47,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гемоферон розчин оральний флакон 200 мл №1
Сперко Україна
374,49
Економія при броні: -34,00 грн