Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
629,98
Економія при броні: -42,23 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
665,88
Економія при броні: -27,09 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1123,29
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
751,38
Економія при броні: -33,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1140,07
Економія при броні: -62,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
667,50
Економія при броні: -29,01 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
664,28
Економія при броні: -37,42 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
659,90
Економія при броні: -24,09 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1118,41
Економія при броні: -40,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн