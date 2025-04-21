Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
683,92
Економія при броні: -45,13 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1076,70
Економія при броні: -71,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1156,43
Економія при броні: -79,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1149,39
Економія при броні: -71,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1136,93
Економія при броні: -59,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1119,61
Економія при броні: -42,02 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1155,13
Економія при броні: -77,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1151,34
Економія при броні: -73,75 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
655,27
Економія при броні: -28,41 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1123,31
Економія при броні: -48,71 грн