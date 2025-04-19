Львів (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
683,60
Економія при броні: -44,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1085,40
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
675,32
Економія при броні: -36,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1138,45
Економія при броні: -60,86 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
724,10
Економія при броні: -13,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
361,50
Економія при броні: -6,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
643,30
Економія при броні: -11,50 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
676,48
Економія при броні: -37,69 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
643,20
Економія при броні: -11,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
643,40
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1145,71
Економія при броні: -68,12 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
678,02
Економія при броні: -39,23 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1143,76
Економія при броні: -66,17 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
643,60
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1124,32
Економія при броні: -64,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма