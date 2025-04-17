Київ (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
214,32
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1144,48
Економія при броні: -69,88 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1119,85
Економія при броні: -60,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1129,14
Економія при броні: -51,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
643,20
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
657,10
Економія при броні: -30,24 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн