Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
759,40
Економія при броні: -41,08 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
675,58
Економія при броні: -36,79 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1131,63
Економія при броні: -54,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
743,59
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1117,19
Економія при броні: -57,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
750,38
Економія при броні: -34,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1145,71
Економія при броні: -68,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн