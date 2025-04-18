Харків (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
668,05
Економія при броні: -27,92 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
375,60
Економія при броні: -15,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1121,39
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1128,30
Економія при броні: -48,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
386,67
Економія при броні: -26,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №30
Польфарма
631,70 грн
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма
1065,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Гевіран таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Польфарма