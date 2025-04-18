Фліксотид™ Евохалер™ (Flixotide™ Evohaler™)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
392,86
Економія при броні: -24,50 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
373,27
Економія при броні: -14,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
386,07
Економія при броні: -17,65 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
475,64
Економія при броні: -23,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
376,29
Економія при броні: -20,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
387,97
Економія при броні: -19,42 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
476,13
Економія при броні: -23,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
383,99
Економія при броні: -14,84 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
470,91
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
482,10
Економія при броні: -29,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
467,02
Економія при броні: -14,79 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн