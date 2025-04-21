Фліксотид™ Евохалер™ (Flixotide™ Evohaler™)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
392,60
Економія при броні: -24,07 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
483,54
Економія при броні: -30,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
481,72
Економія при броні: -57,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,70
Економія при броні: -25,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
440,40
Економія при броні: -15,68 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн