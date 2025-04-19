Фліксотид™ Евохалер™ (Flixotide™ Evohaler™)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
392,65
Економія при броні: -23,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
365,01
Економія при броні: -25,99 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,46
Економія при броні: -61,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,10
Економія при броні: -40,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
453,90
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
375,12
Економія при броні: -51,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
453,90
Економія при броні: -45,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
370,30 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
480,18
Економія при броні: -74,42 грн