Фліксотид™ Евохалер™ (Flixotide™ Evohaler™)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 398 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
373,70
Економія при броні: -56,75 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
514,30
Економія при броні: -78,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
451,70
Економія при броні: -68,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
374,33
Економія при броні: -58,95 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
473,34
Економія при броні: -59,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
385,22
Економія при броні: -65,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
435,81
Економія при броні: -13,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
367,96
Економія при броні: -13,88 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
384,87
Економія при броні: -45,59 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
472,15
Економія при броні: -56,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн