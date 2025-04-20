Фліксотид™ Евохалер™ (Flixotide™ Evohaler™)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
365,01
Економія при броні: -60,78 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
477,46
Економія при броні: -79,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
339,00
Економія при броні: -33,00 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
365,15
Економія при броні: -23,26 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
448,28
Економія при броні: -29,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
371,98
Економія при броні: -67,31 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
359,47
Економія при броні: -17,34 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
467,52
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
476,14
Економія при броні: -56,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
368,97
Економія при броні: -26,84 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
383,35
Економія при броні: -24,24 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
483,14
Економія при броні: -30,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
381,90
Економія при броні: -22,79 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
484,58
Економія при броні: -31,54 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
339,00
Економія при броні: -36,00 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
361,10 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
454,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 50 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
376,30
Економія при броні: -71,89 грн
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
482,50
Економія при броні: -91,96 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Фліксотид Евохалер аерозоль для інгаляцій дозований 125 мкг/доза балон 120 доз №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт