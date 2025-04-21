Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
499,56
Економія при броні: -68,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
507,08
Економія при броні: -47,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
527,57
Економія при броні: -68,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
478,80
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,50
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
506,28
Економія при броні: -63,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,18
Економія при броні: -68,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
509,13
Економія при броні: -72,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
484,40
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
530,15
Економія при броні: -78,19 грн