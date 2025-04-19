Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
537,72
Економія при броні: -78,57 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,30
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
531,21
Економія при броні: -68,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
530,86
Економія при броні: -83,96 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -26,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
451,10
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
494,30
Економія при броні: -43,80 грн