Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
500,70
Економія при броні: -94,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
474,00
Економія при броні: -67,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
531,41
Економія при броні: -88,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
515,14
Економія при броні: -71,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
520,15
Економія при броні: -83,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
529,75
Економія при броні: -99,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
526,36
Економія при броні: -95,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
508,13
Економія при броні: -89,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
534,24
Економія при броні: -90,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
508,18
Економія при броні: -90,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма