Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 287 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
522,83
Економія при броні: -75,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
524,86
Економія при броні: -72,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
478,80
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,30
Економія при броні: -41,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,30
Економія при броні: -41,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
523,79
Економія при броні: -76,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
527,83
Економія при броні: -74,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма