Бримонал 0,2% (Brimonal 0,2%)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -11,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -11,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
536,26
Економія при броні: -77,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,30
Економія при броні: -40,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
506,94
Економія при броні: -47,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -11,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,50
Економія при броні: -40,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
505,50
Економія при броні: -40,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
495,28
Економія при броні: -52,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
504,90
Економія при броні: -40,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
476,60
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
536,21
Економія при броні: -76,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бримонал 0,2% краплі очні, розчин 0.2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
605,71
Економія при броні: -69,24 грн