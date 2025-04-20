Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
1187,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
658,10
Економія при броні: -26,77 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
712,20
Економія при броні: -13,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
67.0 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
68.8 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
68.9 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
685,25
Економія при броні: -43,47 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
68.9 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
69.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
400,23
Економія при броні: -24,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
2084,18
Економія при броні: -99,15 грн