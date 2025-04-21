Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
2091,07
Економія при броні: -145,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
8.2 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
656,25
Економія при броні: -29,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
62.8 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
853,93
Економія при броні: -0,03 грн
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
1423,24
Економія при броні: -0,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 3-А
75.4 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
657,35
Економія при броні: -30,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
689,25
Економія при броні: -47,47 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
107.7 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
667,05
Економія при броні: -35,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
108.5 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
109.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
537,04
Економія при броні: -35,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
109.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
685,18
Економія при броні: -43,40 грн
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
1290,69
Економія при броні: -81,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
109.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
655,53
Економія при броні: -28,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
110.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
669,17
Економія при броні: -32,87 грн