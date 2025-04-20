Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 52-Б
3.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
853,93
Економія при броні: -0,03 грн
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
1423,24
Економія при броні: -0,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
12.4 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
634,60
Економія при броні: -52,50 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
29.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
634,60
Економія при броні: -52,50 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
90.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
90.2 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
853,93
Економія при броні: -0,03 грн
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
1423,24
Економія при броні: -0,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
106.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
108.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
109.4 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна