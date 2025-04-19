Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
1879,00
Економія при броні: -35,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
2084,18
Економія при броні: -99,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
400,23
Економія при броні: -24,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
685,25
Економія при броні: -43,47 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
6.8 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.5 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
26.2 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна
634,60
Економія при броні: -4,60 грн
Екворал® капсули м'які 50 мг блістер №50
Тева Україна
1166,00
Економія при броні: -23,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
33.6 км
Екворал® капсули м'які 100 мг блістер №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Верхівцеве, вул. Українська, 1
53.0 км
Екворал® капсули м'які 25 мг блістер №50
Тева Україна