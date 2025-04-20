Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -16,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
39,12
Економія при броні: -0,12 грн
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
118,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
39,12
Економія при броні: -0,12 грн
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
42,16
Економія при броні: -2,32 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
6.6 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
57,18
Економія при броні: -3,56 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
39,12
Економія при броні: -0,12 грн
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
118,00
Економія при броні: -8,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я