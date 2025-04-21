Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Вінниця
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -12,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Синьоводська, 140
3.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 108-А
6.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 112
6.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
21,08
Економія при броні: -5,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Літописна, 1/32
53.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я