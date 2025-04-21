Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
35,02
Економія при броні: -5,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
102,60
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 2-М
8.5 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Комкова, 92
55.9 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Березнегувате, вул. Миру, 77
77.7 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
98.0 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я