Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Львів
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
43,10
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
10,00
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -16,50 грн
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
102,00
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
30,00
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -13,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -16,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Ужгородська, 1
1.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -16,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1.6 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -13,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
1.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -13,80 грн