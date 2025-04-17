Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
34,33
Економія при броні: -1,46 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
34,47
Економія при броні: -1,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
43,10
Економія при броні: -5,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
37,70
Економія при броні: -9,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
34,94
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
49,20
Економія при броні: -12,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
43,60
Економія при броні: -1,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я