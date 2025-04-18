Дипіридамол (Dipyridamole-FPO)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
6,85
Економія при броні: -0,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
50,00
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
122,50
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 75 мг банка №40
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
52,70
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
51,80
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Дипіридамол таблетки, вкриті оболонкою 25 мг банка №50
Здоров'я
Дипіридамол розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я