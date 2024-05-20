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Бекарбон таблетки блістер в пачці, №20 - Запоріжжя (50446) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
26,98
Економія: -0,89 грн
26,09 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
61,23
Економія: -12,49 грн
48,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
35,19
Економія: -1,20 грн
33,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
41,44
Економія: -1,94 грн
39,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
55,40
Економія: -12,64 грн
42,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (3)
40,20
Економія: -1,95 грн
38,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
59,20
Економія: -10,46 грн
48,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
40,41
Економія: -2,19 грн
38,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (1)
35,76
Економія: -1,77 грн
33,99 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
36,91
Економія: -2,94 грн
33,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (2)
36,09
Економія: -2,12 грн
33,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
Всього: упаковка (2)
35,41
Економія: -1,42 грн
33,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
Всього: упаковка (2)
39,66
Економія: -1,36 грн
38,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (2)
43,71
Економія: -4,61 грн
39,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
40,41
Економія: -2,16 грн
38,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
40,33
Економія: -2,08 грн
38,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (1)
57,24
Економія: -8,50 грн
48,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
54,33
Економія: -2,83 грн
51,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2)
53,33
Економія: -1,83 грн
51,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
28,41
Економія: -1,35 грн
27,06 грн