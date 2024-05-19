Бекарбон таблетки блістер в пачці, №20 - Харків (50446) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 76 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: блістер (1)
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Харків, вул. Сумська, 6
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, вул. Сумська, 71
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
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Харків, вул. Літературна, 5
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
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Всього: упаковка (4)
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Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Харків, вул. Космічна, 23
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Харків, вул. Космічна, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 134