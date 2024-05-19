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Амарил® таблетки 4 мг блістер, №30 - Львів (105236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 284 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
302,51
Економія: -40,82 грн
261,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
252,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
291,11
Економія: -49,45 грн
241,66 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (4)
237,23 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
265,33
Економія: -28,33 грн
237,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
243,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
274,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
305,90
Економія: -64,10 грн
241,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки (15)
243,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
265,33
Економія: -28,33 грн
237,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
265,33
Економія: -28,33 грн
237,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
243,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
286,15
Економія: -44,49 грн
241,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
305,90
Економія: -64,10 грн
241,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
285,06
Економія: -34,41 грн
250,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (8)
265,33
Економія: -28,33 грн
237,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
265,39
Економія: -28,39 грн
237,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
267,99
Економія: -30,99 грн
237,00 грн