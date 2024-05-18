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Амарил® таблетки 4 мг блістер, №30 - Харків (105236) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
280,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2), блістер (1)
304,54
Економія: -61,98 грн
242,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: блістер (1)
257,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
265,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (6), блістер (1)
262,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
285,20
Економія: -42,78 грн
242,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
269,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
256,44 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
269,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
294,60
Економія: -52,80 грн
241,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
259,14 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
285,30
Економія: -41,10 грн
244,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
265,39
Економія: -28,40 грн
236,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
270,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
278,74 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
251,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7), блістер (1)
284,82
Економія: -45,01 грн
239,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
252,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
279,58 грн