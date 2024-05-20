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Амарил® таблетки 3 мг блістер, №30 - Запоріжжя (105235) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
186,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -31,20 грн
176,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
204,53
Економія: -17,52 грн
187,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
200,01
Економія: -16,06 грн
183,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
182,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
195,50
Економія: -18,77 грн
176,73 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
208,00
Економія: -31,20 грн
176,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
196,26 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
186,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
187,99
Економія: -11,26 грн
176,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), блістер (1)
201,75
Економія: -16,96 грн
184,79 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (2)
208,00
Економія: -31,20 грн
176,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
213,79
Економія: -26,78 грн
187,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
206,87
Економія: -19,88 грн
186,99 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (1)
199,00
Економія: -20,90 грн
178,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (45)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
186,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), блістер (1)
225,34
Економія: -38,33 грн
187,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: таблетки (15)
180,45
Економія: -8,45 грн
172,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
206,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
233,87
Економія: -46,86 грн
187,01 грн