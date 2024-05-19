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Амарил® таблетки 3 мг блістер, №30 - Львів (105235) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеці
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
189,20
Економія: -1,01 грн
188,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
209,21
Економія: -39,20 грн
170,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
164,99 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
192,99
Економія: -16,27 грн
176,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
173,69 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
227,70
Економія: -47,50 грн
180,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
186,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
176,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
199,35
Економія: -24,01 грн
175,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
227,70
Економія: -47,50 грн
180,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
206,96
Економія: -23,23 грн
183,73 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
186,50
Економія: -9,78 грн
176,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
179,55
Економія: -2,83 грн
176,72 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
176,72 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
183,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (49)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
186,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
169,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
191,50
Економія: -14,78 грн
176,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
193,50
Економія: -16,78 грн
176,72 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
176,72 грн