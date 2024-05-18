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Амарил® таблетки 3 мг блістер, №30 - Харків (105235) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
171,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
195,64
Економія: -11,18 грн
184,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (3)
198,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
204,34
Економія: -16,78 грн
187,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
182,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2), блістер (1)
197,52 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
211,30
Економія: -33,10 грн
178,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (266)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
186,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
205,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
172,46
Економія: -7,49 грн
164,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: блістер (1)
205,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
210,12
Економія: -25,69 грн
184,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5), блістер (1)
205,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
202,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
203,76 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
199,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
185,50
Економія: -10,00 грн
175,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
210,10
Економія: -31,90 грн
178,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
192,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
216,83
Економія: -33,17 грн
183,66 грн