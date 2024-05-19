Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВПрепарати сульфонілсечовиниГлімепіридАмарил®Ціни в аптеках

Амарил® таблетки 2 мг блістер, №30 - Львів (105234) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 242 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
143,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
135,43 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
146,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
153,86
Економія: -16,77 грн
137,09 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
149,50
Економія: -15,15 грн
134,35 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
143,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
133,16 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
144,24 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
172,80
Економія: -37,00 грн
135,80 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: таблетки (15)
117,55 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: таблетки (15)
155,99
Економія: -21,64 грн
134,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
147,99
Економія: -13,64 грн
134,35 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
153,34
Економія: -11,14 грн
142,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
173,60
Економія: -37,80 грн
135,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
163,01
Економія: -18,09 грн
144,92 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
137,99
Економія: -3,64 грн
134,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
151,50
Економія: -17,15 грн
134,35 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 26 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
147,50
Економія: -13,15 грн
134,35 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: таблетки (15)
143,25 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
153,50
Економія: -19,15 грн
134,35 грн