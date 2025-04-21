Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,68
Економія при броні: -33,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,59
Економія при броні: -19,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,21
Економія при броні: -28,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,16
Економія при броні: -20,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,98
Економія при броні: -18,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,06
Економія при броні: -17,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,31
Економія при броні: -16,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,46
Економія при броні: -23,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,19
Економія при броні: -20,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,52
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,11
Економія при броні: -19,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,50
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,29
Економія при броні: -20,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,85
Економія при броні: -19,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"