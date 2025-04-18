Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,10
Економія при броні: -21,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,56
Економія при броні: -7,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,10
Економія при броні: -21,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,71
Економія при броні: -26,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,56
Економія при броні: -6,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,25
Економія при броні: -20,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
196,71
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,14
Економія при броні: -10,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,75
Економія при броні: -20,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,51
Економія при броні: -8,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,20
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,95
Економія при броні: -59,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,83
Економія при броні: -22,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,99
Економія при броні: -30,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
190,31
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,28
Економія при броні: -62,77 грн