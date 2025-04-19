Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,66
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
145,44
Економія при броні: -7,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,61
Економія при броні: -14,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,16
Економія при броні: -21,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,72
Економія при броні: -3,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -9,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,92
Економія при броні: -21,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,80
Економія при броні: -8,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,80
Економія при броні: -19,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,80
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,39
Економія при броні: -26,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,33
Економія при броні: -21,85 грн