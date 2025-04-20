Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,61
Економія при броні: -27,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,68
Економія при броні: -12,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,42
Економія при броні: -25,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,74
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,05
Економія при броні: -17,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,97
Економія при броні: -12,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
186,28
Економія при броні: -29,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,07
Економія при броні: -25,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,64
Економія при броні: -23,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
186,30
Економія при броні: -28,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн