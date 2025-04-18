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Теопек (Theopecum)

Теопек (Theopecum)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 152 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,36
Економія при броні: -6,18 грн
178,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,00
Економія при броні: -19,50 грн
157,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
170,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
170,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,39
Економія при броні: -11,81 грн
170,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,87
Економія при броні: -9,29 грн
170,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
170,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,08
Економія при броні: -1,32 грн
107,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,50
Економія при броні: -19,13 грн
162,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,75
Економія при броні: -29,92 грн
162,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,88
Економія при броні: -3,74 грн
67,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,81
Економія при броні: -17,50 грн
167,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,53
Економія при броні: -19,88 грн
162,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,95 грн
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