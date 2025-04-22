Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,12
Економія при броні: -51,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,69
Економія при броні: -15,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,21
Економія при броні: -39,33 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,72
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,37
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
180,72
Економія при броні: -11,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,80
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,74
Економія при броні: -7,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
191,80
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
185,28
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,37
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Теопек таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,80
Економія при броні: -11,75 грн