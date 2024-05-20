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Аевіт® капсули м'які блістер, №60 - Запоріжжя (295311) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (2)
162,00
Економія: -32,10 грн
129,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
156,00
Економія: -26,10 грн
129,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (3), блістер (1)
157,89
Економія: -29,39 грн
128,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (4)
156,16
Економія: -30,09 грн
126,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
142,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
165,99
Економія: -33,61 грн
132,38 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (4)
156,00
Економія: -26,10 грн
129,90 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (3)
156,00
Економія: -26,10 грн
129,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: блістер (2)
171,20
Економія: -38,40 грн
132,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
152,50
Економія: -20,12 грн
132,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5), блістер (1)
149,77
Економія: -6,52 грн
143,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
133,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (3)
156,00
Економія: -26,10 грн
129,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), блістер (2)
154,06
Економія: -30,38 грн
123,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
145,69
Економія: -28,04 грн
117,65 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
166,10
Економія: -31,30 грн
134,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
174,00
Економія: -42,30 грн
131,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (4)
157,95
Економія: -29,47 грн
128,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
151,07
Економія: -22,70 грн
128,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (4)
132,51 грн