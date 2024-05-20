Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИІНШІ КОМБІНОВАНІ ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИКомбінації вітамінівАевіт®Ціни в аптеках

Аевіт® капсули м'які блістер, №60 - Одеса (295311) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
135,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), блістер (2)
192,70
Економія: -59,90 грн
132,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
152,81
Економія: -8,36 грн
144,45 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
164,40 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: капсули м'які (40)
171,06 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: капсули м'які (40)
144,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
164,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (3)
139,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
169,39
Економія: -36,68 грн
132,71 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
169,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
134,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (3)
143,95
Економія: -12,00 грн
131,95 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
132,90 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
151,80 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
168,77
Економія: -22,77 грн
146,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2), блістер (2)
153,83
Економія: -10,91 грн
142,92 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
145,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3), блістер (1)
149,54
Економія: -17,59 грн
131,95 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
144,70 грн