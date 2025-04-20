Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,92
Економія при броні: -8,92 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
516,81
Економія при броні: -8,81 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
518,40
Економія при броні: -15,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
535,49
Економія при броні: -27,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
600,00
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
507,00
Економія при броні: -57,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
22.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
567,00
Економія при броні: -64,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
32.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
87.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
544,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
487,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
231.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пролісне, вул. Свободи, 18
244.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс