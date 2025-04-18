Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
122.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
253.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
254.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
487,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
568,00
Економія при броні: -58,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Будівельників, 17-А
267.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 61
310.4 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
316.7 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 19
340.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Хіміків, 30/4-А
340.1 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
342.0 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
498,10
Економія при броні: -5,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Сульфаргин® мазь 10 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
529,65
Економія при броні: -38,65 грн